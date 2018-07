Un gravissimo incidente è avvenuto all'alba questa mattina in via Quaranta, in zona Ripamonti, dove all'incrocio con via Broni si è verificato un gravissimo incidente. Coinvolti un bus Atm della linea 95, una Porsche Cayenne con targa Svizzera, con a bordo quattro giovani usciti da una serata di divertimenti, e un taxi. Nel sinistro sono rimaste ferite sei persone, oltre ai ragazzi a bordo dell'auto anche il conducente del mezzo pubblico e un passeggero.

Da quanto ricostruito finora il suv con a bordo il gruppo di giovani è finito contro il mezzo Atm, che ha sbandato colpendo un taxi parcheggiato. I feriti sono stati trasferiti al San Raffaele, al Policlinico e al Fatebenefratelli. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto la Polizia Locale che, dopo le operazioni di soccorso, ha eseguito i rilievi del caso e disposto le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.