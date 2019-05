in foto: La vittima Leonardo Penaccini

Aveva percorso pochi metri quando alle 5.25 la sua auto è finita fuori strada dopo una curva, ribaltandosi più volte. Un incidente fatale per il 25enne Leonardo Penaccini, morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Il tragico schianto è avvenuto questa mattina a Desenzano, in località Ca' Bianca: il giovane a bordo della sua Volkswagen Golf di colore grigio chiaro stava percorrendo una strada secondaria quando nell'affrontare una curva avrebbe perso il controllo della vettura. Secondo quanto ricostruito dalla polizia l'auto è prima uscita fuori strada poi si è ribaltata con violenza diverse volte prima di terminare la sua corsa con le ruote all'aria, tra la carreggiata e il terreno confinante. Una carambola violentissima.

Leonardo Penaccini era titolare di un'osteria molto nota a Desenzano

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con due ambulanza e un'auto medica, purtroppo però per il giovane non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono giunti poi anche i vigili del fuoco di Desenzano che hanno lavorato per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere, ormai già privo di vita, e gli agenti della stradale locale che hanno effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell'incidente al momento non ancora chiara. Penaccini era molto noto nella zona: era infatti il titolare dell'Osteria dal Penna di Desenzano, ristorante frequentato da moltissimi concittadini.