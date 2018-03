in foto: Incidente – Foto Facebook / Bergamo News–Più Valli Tv

Grave incidente all'interno della galleria Trentapassi di Pisogne che costeggia il lago d'Iseo e che si trova lungo la Strada Provinciale 510, la Sebina Orientale che da Brescia arriva fino a Edolo. Il bilancio, riporta BergamoNews, è di sei feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Si tratterebbe di due ragazzi di 25 anni, un uomo di 35 anni, uno di 53 e due donne di 39 e 46 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 e 30 e ha coinvolto tre automobili. Sul posto sono arrivati tre elicotteri da Bergamo, Brescia e Como, cinque ambulanze e due automediche. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Traffico bloccato sulla provinciale 510 nel tratto che attraversa il territorio di Sulzano in virtù della decisione di chiudere la strada per consentire i soccorsi.

Il quotidiano ‘il Giorno' riporta la presenza anche di un morto, ma la notizia per ora non è confermata, come ancora da chiarire è la dinamica dello scontro. Stando sempre a quanto riporta BergamoNews, due feriti sono stati trasportati in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e agli Spedali Civili di Brescia, altri tre in codice giallo a Esine, al Poliambulanza di Brescia e a Lovere.