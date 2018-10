in foto: Il tir con il carico caduto (foto Vigili del fuoco)

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Un tir ha perso per cause da accertare il proprio carico, consistente in bobine di carta del peso di circa 15 quintali cadauna. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 2, all'altezza dello svincolo per la strada per Monza. Il carico ha invaso la carreggiata: alcune bobine hanno distrutto il guard rail rotolando nelle aiuole accanto alla strada. Fortunatamente in quel momento nessun veicolo transitava sulla provinciale e si sono dunque evitati incidenti che avrebbero potuto produrre gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, che hanno iniziato le operazioni di recupero delle pesanti bobine e di messa in sicurezza del tir. Le operazioni sono ancora in corso. Successivamente si dovrà cercare di capire cosa abbia provocato la pericolosa caduta del carico dal bilico del camion.