Sono stati operai nella notte e sono fuori pericolo, anche se restano ricoverati in condizioni gravi, i due fratellini di 7 e 5 anni rimasti coinvolti in un incidente stradale a Villa di Serio (Bergamo) nella serata di venerdì 27 dicembre. Il maggiore, 7 anni, era stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia con diversi traumi addominali: nella notte è stato operato e giudicato fuori pericolo. È stato operato per la frattura del femore e sta meglio il fratellino di 4 anni, ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Incidente a Villa di Serio: fuori pericolo i due bambini gravemente feriti

Nello schianto sulla provinciale 35 della valle Seriana, che ha coinvolto un camion carico di ottanta pecore e due auto, sono rimaste ferite in tutto sei persone. Le condizioni dei bambini hanno suscitato subito molta preoccupazione: i piccoli feriti sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo e al Civile pediatrico di Brescia. Gli adulti coinvolti, tutti con ferite meno gravi, sono stati portate in codice giallo o verde al Papa Giovanni XXIII e al Gavazzeni di Bergamo.

La famiglia era in partenza per le vacanze

I bambini erano partiti da Milano con la famiglia diretti a Clusone, dove avrebbero dovuto trascorrere il Capodanno. Secondo diversi testimoni, la Dacia Sandero su cui viaggiavano, guidata dalla mamma, avrebbe sbandato di colpo e sarebbe finita nella corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il camion. L'impatto è stato molto violento e la vettura ne è stata distrutta. Solo per miracolo i bimbi sono sopravvissuti. Nella serata di venerdì l'incidente ha paralizzato il traffico sulla provinciale, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.