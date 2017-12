Nella serata del 24 dicembre, poco prima dell’orario di cena, intorno alle 18.30, un’auto con a bordo due persone si è ribaltata. Nell’incidente avvenuto in viale Scarampo, a Milano, non sono rimaste coinvolte altre auto né, tantomeno, altre persone. Il conducente del veicolo che si è ribaltato è rimasto ferito, ma fortunatamente ha riportato solo ferite superficiali.

L’auto si è completamente ribaltata sull’asfalto, ma l’uomo alla guida della vettura non ha avuto bisogno neanche di essere trasportato in ospedale, una volta raggiunto dai soccorritori del 118 che lo hanno medicato sul posto. In viale Scarampo sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato il personale sanitario nelle operazioni di estrazioni delle persone dall’auto coinvolta nell’incidente. Una volta soccorse le persone a bordo, si è riusciti a liberare velocemente la strada e a mettere in sicurezza il veicolo.

L’auto ribaltata era una Peugeot bianca e a guidarla era un uomo di 80 anni che comunque, come detto, non ha riportato gravi ferite. La polizia locale, intervenuta sul posto, sta valutando quali possano essere state le cause che hanno provocato l’incidente che fortunatamente non ha comportato gravi danni né coinvolto altre persone.