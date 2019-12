in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto a Turate a seguito di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 14 dicembre, in via Gaetano Donzinetti, nel Comune della provincia di Como. A scontrarsi un camion e un auto. La vittima è Enrico Rimoldi, ottantatreenne di Gerenzano. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore ore 11 quando l'uomo, al volante della vettura, una Fiat Panda, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un camion all'altezza di via Alcide De Gasperi.

Morto un uomo a Turate

L'impatto è stato molto violento, ad avere la peggio, il conducente dell'auto, che purtroppo è morto sul colpo. A dare l'allarme il conducente del mezzo pesante e gli automobilisti di passaggio, che si sono fermati e sono scesi dai propri veicoli, preoccupati per le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 a sirene spiegate, ma per l'uomo, ormai deceduto, non c'è stato nulla da fare. Appresa la notizia, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, per l'improvvisa perdita del loro famigliare.

Indagini in corso

Presenti anche i vigili del fuoco e, gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici di rito e ora indagano sull'accaduto. Ancora da chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità. Il camionista è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.