Incidente stradale a San Giuliano Milanese, provincia di Milano, intorno alle 19 di oggi, venerdì 13 dicembre. Stando a quanto si apprende quattro automobili si sono scontrate lungo la statale 9 esattamente al chilometro 317. Sul posto sono intervenuti due automezzi dei vigili del fuoco e tre ambulanze. Quattro persone sarebbero rimaste ferite, stando a quanto comunica il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. Sconosciute, per il momento, le loro condizioni di salute.

Sempre in Lombardia questa mattina intorno alle 9 tra Dongo e Garzeno, in provincia di Como, un'automobile è finita fuori strada lungo la strada provinciale 5. Stando a quanto si apprende, un'automobilista ha perso il controllo della vettura e si è schiantato su una tettoia. La macchina si è ribaltata finendo la sua carambola su una legnaia. Il conducente non ha riportato conseguenze gravi. E' stato soccorso dai sanitari del 118, ma le sue condizioni di salute sono buone.