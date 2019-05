in foto: Incidente a Montebellino

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 30 maggio, in località Montebellino, alla periferia di Pavia. Stando a quanto si apprende, un'automobile si sarebbe schiantata contro il muro di una casa di campagna. La vittima è un ragazzo di 20 anni residente nel comune di Battuda, provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo, deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente. La parte anteriore automobile, come si vede nella fotografia, è completamente distrutta. L'abitacolo della vettura è ridotto a un cumulo di lamiere.

Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo ormai senza vita del ragazzo. Ancora ignota resta, per il momento, la sua identità. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale, che stanno conducendo gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per ora restano poco chiare le cause che hanno provocato l'uscita di strada dell'automobile: forse un malore improvviso, forse una distrazione, forse ancora la velocità troppo elevata. Nelle prossime ore, probabilmente, si saprà di più.