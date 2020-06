in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina nel comune di Paullo dove due furgoncini si sono scontrati frontalmente nei pressi dell'incrocio di via Milano: tre le persone rimaste ferite, una delle quali in maniera grave è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8.30 quando è stato richiesto l'intervento del 118 a causa di un violento incidente: sul posto sono accorsi i soccorritori con quattro ambulanza poi coadiuvate da un'eliambulanza. Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato e i vigili del fuoco di Milano.

Gravemente ferito uno dei due autisti

I feriti sono tre uomini di 42, 49 e 57 anni che hanno riportati traumi piuttosto seri, l'autista di uno dei mezzi coinvolti, il più giovane, è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo a causa dei traumi riportati ad addome, torace e arti inferiori. Mentre il 57enne alla guida del secondo mezzo pesante è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele a causa di un trauma facciale, infine il 49enne al lato passeggero è stato portato nello stesso nosocomio milanese a causa di alcune lievi contusioni.

Lo schianto forse per una mancata precedenza

L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale accorsa sul luogo dell'incidente per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'impatto sia avvenuto a causa di una mancata precedenza a un incrocio regolato da un semaforo. Le condizioni del 42enne alla guida sono piuttosto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.