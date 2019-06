in foto: FOTO DI REPERTORIO

Grave incidente a Mello, bassa Valtellina in provincia di Sondrio, dove un'automobile, una Fiat Multipla, si è ribaltata intorno alle 8,45 di oggi, 18 giugno. Stando a quanto si apprende sono rimaste ferite una mamma e le sue due figlie, due bimbe di uno e due anni. L'incidente si è verificato in via Caduti della Libertà. Secondo quanto ricostruito, la macchina guidata dalla donna, una 36enne del posto, ha urtato il guardrail e si è ribaltata su sé stessa. Ancora sconosciute restano le cause.

Sul posto ambulanze del 118 e carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratte la donna e le due piccole dalle lamiere contorte dell'abitacolo e poi le hanno affidate ai sanitari del 118. Tutte e tre sono state trasportate d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Sondrio. Fortunatamente le bimbe erano sedute sul seggiolone e con le cinture allacciate. Per questo avrebbero riportato solo ferite molto lievi. Più grave, ma non in pericolo di vita la loro mamma, che si trova ancora ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che si stanno occupando di ricostruire le cause dell'incidente. Forse una distrazione o forse una manovra sbagliata: queste le ipotesi più probabili al momento. Non risultano coinvolti altri veicoli.