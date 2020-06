in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di ventidue anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Mediglia, alle porte di Milano. Il sinitro risale al pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, a scontrarsi un'auto e una moto. Secondo le in formazioni apprese, erano circa le ore 14 quando il giovane, in sella al suo veicolo a due ruote, una una Kawasaki 6R, stava percorrendo la strada provinciale 39. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Ford B-Max, all'altezza dell'incrocio con via Pinturicchio. Al volante un uomo di cinquataquattro anni, finito anche lui in ospedale insieme a un passeggero. L'impatto è stato molto violento: il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito riverso sull'asfalto dopo un volo di diversi metri.

Motociclista ferito sulla strada provinciale 39 è grave

Le condizioni di salute del motociclista sono parse fin da subito molto serie, in suo soccorso è giunto il personale sanitario, che lo ha trasportato all'ospedale San Matteo di Pavia con l'eliambulanza. Arrivato al pronto soccorso, il giovane paziente è stato affidato alle cure dei medici, da quanto si apprende le sue condizoni sono molto gravi, ha riportato diversi traumi e ferite. Presenti sul posto per i rilievi scientifici i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti e indagano l'accaduto, per ricostruire l'esatta dinamica del caso e stabilire eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due veicoli incidentati. Stamattina a Magenta un altro motociclista è rimasto ferito e trasportato in eliambulanza in ospedale.