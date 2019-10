in foto: immagine di repertorio

Uno schianto dovuto a un improvviso malore. È quanto accaduto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 33 anni a bordo della sua automobile ha perso i sensi, schiantandosi contro la siepe di un'abitazione a lato della carreggiata che stava percorrendo all'altezza di via Monte Bianco. Nell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 2.30 di notte, non sono stati fortunatamente coinvolti altri veicoli, ma l'automobilista è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice rosso. Secondo quanto trapela, l'uomo si trova attualmente in coma, ricoverato presso il nosocomio monzese.

La dinamica dell'incidente

Al momento non è ancora chiara quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente. La cosa certa è che l'uomo ha accusato un malore inaspettato mentre stava guidando, perdendo il controllo del veicolo. Il personale sanitario dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) è sopraggiunto per prestare soccorso poco dopo l'incidente. Sul posto, oltre ai volontari della croce bianca di Varedo e un'automatica di Areu, sono arrivati anche anche i carabinieri e i vigili del fuoco della compagnia di Desio. I militari stanno intanto cercando di ricostruire quanto accaduto per accertarsi che non vi siano responsabilità da parte di terzi. Nel frattempo a Monza sono ore di apprensione per l'automobilista trentatreenne, unico protagonista di questo grave incidente stradale. In questo memento è in coma e le sue condizioni restano gravi: già a partire dalle prossime ore sono attesi nuovi risvolti sulla vicenda.