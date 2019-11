in foto: Immagine di repertorio

Attimi di paura lungo l'autostrada A8 in direzione di Varese, dove un'automobile si è ribaltata in seguito a un violento incidente stradale. È successo intorno alle 14 di questo pomeriggio, venerdì 22 novembre, poco prima della curva che porta all'uscita per Gallarate, in provincia di Varese. Coinvolta nell'impatto una donna di 46 anni, tempestivamente soccorsa sul luogo in cui è avvenuto il sinistro. Le sue condizioni di salute sono state subito accertate dal personale sanitario intervenuto sul luogo. Da una prima ricostruzione non sembra trattarsi di nulla di estremamente grave: la donna è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ambulanza all'ospedale di Legnano. Oltre a lei non sembra che ci siano altri automobilisti rimasti implicati nello scontro, la cui dinamica resta ancora da ricostruire.

Dopo l'incidente code e rallentamenti

Oltre al personale sanitario, accorso con la massima urgenza dopo l'incidente con due ambulanze, sul posto si sono presentati anche gli agenti della polizia stradale di Novate Milanese e i vigili del fuoco. I poliziotti hanno svolto gli accertamenti di routine per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre i pompieri hanno coordinato i lavori di ripristino del tratto stradale interessato dal ribaltamento del veicolo. Sull'A8 si sono formate code e rallentamenti a causa dello scontro tra i veicoli. Per chi sta viaggiando in macchina si segnalano lunghe code in direzione di Varese, tra l’innesto della Pedemontana e l’uscita di Gallarate.