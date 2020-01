in foto: Incidente a Erbusco (Foto: Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale all'alba a Erbusco, in provincia di Brescia. Un'auto con a bordo quattro giovani tra i 17 e i 23 anni d'età è finita fuori strada mentre stava percorrendo via Iseo e si è ribaltata dopo l'urto contro la ringhiera di un ristorante. Lo schianto, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 5.30 di oggi, domenica 26 gennaio. A bordo della vettura si trovavano una ragazza di 17 anni e tre ragazzi tra i 20 e i 23 anni. Non è ancora chiara la causa dell'incidente, anche se non vi sarebbe coinvolta nessun'altra vettura: il conducente dell'auto avrebbe fatto dunque tutto da solo, perdendo il controllo e sbandando.

Uno dei ragazzi feriti portato in ospedale in elicottero

I giovani sono tutti rimasti incastrati tra le lamiere e sono poi stati estratti grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Brescia e del personale del 118, intervenuto sul luogo dell'incidente con numerosi mezzi: quattro ambulanze, un'automedica e persino un elicottero. L'intervento del mezzo aereo si è reso necessario per via delle condizioni di uno dei feriti, che proprio con l'elisoccorso è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Anche un altro dei feriti ha subìto gravi traumi ed è stato portato in ambulanza, in codice rosso, agli Spedali civili di Brescia. Nello stesso ospedale, ma in codice verde, è finito un altro dei giovani occupanti della vettura, mentre il quarto è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Chiari.