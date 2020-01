in foto: Immagine di repertorio.

Tragedia nella notte a Dello, nella provincia di Brescia. Un uomo di 38 anni, T.A., è morto dopo un violento incidente con la propria automobile avvenuto in pieno centro del paese bresciano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: forse una mancata precedenza e l'eccessiva velocità tra le possibili cause, sulle quali stanno indagando le forze dell'ordine. Fatto sta che l'Alfa Romeo Giulietta su cui viaggiava l'uomo ha tamponato un mezzo pesante, andando letteralmente a schiantarsi sotto di esso. L'impatto, violentissimo, è avvenuto lungo via Tenente Colonnello Guido Agosti, nel centro del paese e non lontano dall'omonima caserma locale dei carabinieri, che si trova proprio lungo l'arteria del comune della Bassa, nella parte meridionale della provincia di Brescia.

Sul posto dell'incidente sono accorsi i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare l'ormai avvenuto decesso dell'uomo. Anche i vigili del fuoco di Brescia e Orzinuovi sul luogo dell'impatto, per estrarre dall'abitacolo il corpo ormai privo di vita dell'uomo alla guida. Anche i carabinieri e la polizia stradale sono accorsi sul posto. L'incidente è avvenuto poco prima dell'una della notte tra venerdì e sabato. La vittima, come accertato dai rilievi sul posto, è un cittadino italiano di trentotto anni, residente nello stesso paese di Dello. Toccherà ora alle forze dell'ordine cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente nel quale ha perso la vita l'uomo, ed accertare eventuali responsabilità di terzi.