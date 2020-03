in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 7 marzo, a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. Attorno alle 7.30 una donna di 50 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava a piedi lungo viale Romagna, all'altezza del civico 35. Non è ancora chiara la dinamica: l'incidente è avvenuto in direzione del capoluogo lombardo, su un controviale di viale Fulvio Testi. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. In seguito fortunatamente il codice di intervento è passato da rosso a giallo.

Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale per i rilievi

Gli equipaggi del 118 hanno soccorso la signora, V.C.A. le sue iniziali: nell'impatto contro l'auto e nella successiva caduta la donna ha riportato un serio trauma cranico che ha reso necessario il suo ricovero al pronto soccorso di Cinisello Balsamo, dove la donna è arrivata a bordo di un'ambulanza in codice giallo. Per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e valutare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista alla guida della vettura che ha travolto la donna, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo, che hanno effettuato i rilievi del caso.