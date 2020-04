in foto: Immagine di repertorio

Incidente nella notte a Cardano al Campo, nel Varesotto. Attorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, lungo via Roma, un'automobile si è schiantata contro un ostacolo presente sulla carreggiata. L'impatto è stato particolarmente violento ed ha portato a pesanti conseguenze per i due uomini presenti sul veicolo, entrambi del posto e di 34 e 45 anni, che sono finiti in ospedale in codice giallo ma che non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, subito dopo l'incidente, due ambulanze della Croce Rossa di Busto Arsizio e di Gallarate, oltre ad una automedica ed ai mezzi dei vigili del fuoco locali per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gallarate, chiamate a verificare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. I due uomini soccorsi all'interno dell'abitacolo sono stati portati in ambulanza all'ospedale di circolo a Varese, dove sono giunti in codice giallo. Si tratta di un 34enne ed un 45enne del posto: il più giovane, che era anche alla guida della vettura, ha riportato un trauma toracico e la frattura di un braccio, il secondo ha rimediato un trauma cranico. Entrambi sono stati affidati ai medici per le cure del caso ma le loro condizioni, seppur non leggere, non sembrerebbero essere tali da pregiudicarne la vita. Se la caveranno con le cure e diversi giorni di prognosi, oltre ad essere sottoposti a tutti gli esami strumentali per escludere completamente ogni possibile complicanza. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Gallarate, chiamate ora a fare piena luce sulla vicenda.