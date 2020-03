in foto: (immagine di repertorio)

Grave incidente stradale a Bernate Ticino, in provincia di Milano. Nel primo pomeriggio di ieri, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, due uomini di 65 e 74 anni sono stati investiti da un'auto mentre si trovavano sul ciglio di via Roma, all'altezza del civico 60. I due, fratelli, hanno riportato gravi conseguenze: sul posto sono state inviate tre ambulanze e un elicottero. I soccorritori del 118 si sono resi conto della gravità della situazione: uno dei due feriti, il 65enne, non era cosciente al momento dell'arrivo del personale sanitario. L'uomo è stato caricato su una barella ed è poi stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato circa un'ora dopo. Le sue condizioni sono gravi, così come quelle del fratello maggiore: anche il 74enne è stato soccorso in codice rosso ed è stato trasportato in ambulanza sempre nello stesso ospedale. A differenza del fratello, però, il 74enne è sempre rimasto cosciente.

Automobilista bloccato dai carabinieri: da ricostruire la dinamica dell'incidente

Mentre il personale del 118 soccorreva i feriti, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbaitegrasso, cui spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando alle prime ricostruzioni sembra che i due fratelli siano stati travolti alle spalle da un'auto, il cui conducente evidentemente non si sarebbe accorto della loro presenza e non sarebbe riuscito a evitarli. L'automobilista si è comunque fermato subito dopo l'investimento: è stato posto sotto custodia da parte dei carabinieri, in attesa di ulteriori decisioni nei suoi confronti.