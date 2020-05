La riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo. La mancata istituzione della zona rossa nella Bergamasca. La gestione dei pazienti covid e i morti nelle Rsa. L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, è stato sentito per tre ore dai pubblici ministeri di Bergamo che indagano sulla gestione dell‘emergenza coronavirus e ha risposto alle domande come persona informata sui fatti.

Gallera tre ore davanti ai pm di Bergamo: domande su ospedale di Alzano, zona rossa, rsa

Il procuratore facente funzione Maria Cristina Rota e i pm Silvia Marchina e Paolo Mandurino hanno chiesto chiarimenti a Gallera su principali punti critici finiti sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti. Fermato dai giornalisti fuori dalla Procura bergamasca, l'assessore si è detto tranquillo: "È un atto dovuto – ha detto -. La magistratura sta approfondendo e noi siamo informati sui fatti. Non sono preoccupato".

Oggi l'interrogatorio di Fontana, convocato anche il presidente di Confindustria Bonometti

L'inchiesta bergamasca sul covid-19 prosegue oggi con un altro protagonista. Il governatore lombardo Attilio Fontana sarà sentito, sempre come persona informata sui fatti, nella mattinata di venerdì 29 maggio. E la Procura di Bergamo, attraverso la guardia di finanza, ha mandato una convocazione anche al presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. La data dell'incontro con i pm sarà fissata nelle prossime ore. Al centro del colloquio dovrebbe esserci la questione della zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro.

All'inizio di marzo sembrava inevitabile un provvedimento restrittivo per l'area della Val Seriana analogo a quello adottato poco prima per Codogno e il Lodigiano. Né il Governo né la Regione lo adottarono, secondo le ricotruzioni anche per le pressioni di Confindustria che temeva gli effetti economici di un lockdwon. Sul tema Bonometti disse in un'intervista: "Nelle riunioni che abbiamo avuto tra fine febbraio e i primi giorni di marzo, la Regione è sempre stata d'accordo con noi nel non ritenere utile, ma anzi dannosa, una eventuale zona rossa".