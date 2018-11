in foto: Un impianto di trasformazione e smaltimento rifiuti

Dopo le parole del vicepremier Di Maio arrivano quelle del governatore della Lombardia Attilio Fontana che in merito alla questione rifiuta proprio non ci sta: "Se Di Maio pensa che i nostri impianti inquinino, allora non accetteremo più rifiuti del Sud, chiederemo allo Stato di modificare la norma che ce lo impone". Sì perché alla proposta del segretario della Lega Matteo Salvini di creare inceneritori di ultima generazione in ogni grande città, l'altra metà della mela targata 5 stelle aveva scalpitato definendo la proposta "una roba vintage". Secondo il leader pentastellato infatti, "oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane”, aveva detto a Pomigliano d’Arco. Secondo Fontana invece, che ha rilasciato un'intervista a La Stampa, gli impianti lombardi sono saturi e quindi i primi rifiuti da tagliare sono proprio quelli del Sud Italia che da anni giungono nei centri di smaltimento del Nord, come imposto dalla legge. "Sono impianti che azzerano l’inquinamento e riutilizzano la combustione dei rifiuti per l’energia elettrica – spiega Fontana – i 13 inceneritori della Lombardia non solo sono puliti ma anche assolutamente controllati. Come si fa a dire che non li si vuole al Sud dove il problema dello smaltimento rifiuti è endemico?". Una polemica che non è destinata a spegnersi velocemente: il ministro dell'Interno Salvini infatti ha nuovamente risposto al collega Di Maio, e alla sua idea di chiudere in un futuro anche gli inceneritori lombardi: "La Lombardia non torna indietro, anzi l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un paese che torna indietro: ovunque nel mondo i rifiuti significano ricchezza, energia e acqua calda".