in foto: Il termovalorizzatore di Brescia

"Non possiamo accettare che Regione Lombardia si impegni ad elargire nuovi incentivi agli impianti di incenerimento che bruciano rifiuti lombardi". Continua la querelle "interna" sui rifiuti e gli inceneritori lombardi, così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Massimo De Rosa ha deciso di commentare la mozione presentata da Riccardo Pase. Il consigliere della Lega infatti all'indomani delle parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana ha chiesto al governo di "ridefinire il quadro normativo nazionale" e di "introdurre degli incentivi, sotto forma di sgravi fiscali, contributi o altre agevolazioni, per gli impianti che intendano limitarsi ai rifiuti provenienti dal bacino padano o comunque dalla Lombardia". "Non possiamo permetterci di tornare indietro – ha spiegato De Rosa – bruciare rifiuti inquina, non crea nuovi posti di lavoro e va in direzione contraria rispetto al modello di economia circolare, sul quale vogliamo costruire il futuro del nostro Paese". Appoggiata invece l'altra parte della proposta che prevede il superamento dell'articolo 35 del decreto Sblocca Italia, che apre alle possibilità di aprire nuovi impianti di incenerimento nelle zone carenti e consente di smaltire i rifiuti urbani anche in altre regioni rispetto a quelle in cui vengono prodotti.