Paura ieri sera a Bollate, nel Milanese. Un incendio è divampato sul tetto di una palazzina di due piani che si trova in via Porra. Non sono note le cause che hanno scatenato il rogo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che grazie all'ausilio di cinque mezzi, tra cui un'autoscala e un'autogrù, sono riusciti in poco tempo a spegnere le fiamme, che avevano interessato a quanto pare esclusivamente il tetto dell'appartamento che si trova al secondo e ultimo piano dell'edificio.

Purtroppo il bilancio dei feriti parla di due persone finite in ospedale: si tratta proprio dei due proprietari dell'abitazione il cui tetto ha preso fuoco. Le loro condizioni sono serie, anche se i due non sarebbero in pericolo di vita: sono infatti stati ricoverati in ospedale in codice giallo. Resta adesso da capire la natura – dolosa o accidentale – dell'incendio: spetterà ai vigili del fuoco intervenuti risalire alle cause del rogo, che ha suscitato non poca preoccupazione non solo agli altri abitanti della palazzina ma anche ai residenti degli edifici circostanti.