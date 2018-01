Fuori programma di Capodanno per quindici famiglie a Milano. Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in un palazzo popolare in via Ovada, alla Barona. Il tetto dello stabile, un caseggiato di quattro piani di proprietà dell'Aler, ha infatti preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. I pompieri sono intervenuti sul posto con sei mezzi, tra cui un'autogru, riuscendo a spegnere in poco tempo l'incendio. Dal tetto si era sprigionata nel frattempo un'alta colonna di fumo visibile anche da grande distanza. A scopo precauzionale, durante le operazioni di spegnimento quindici famiglie, residenti nello stabile, sono state fatte evacuare dai pompieri.

Non si segnalano feriti né intossicati.

Fortunatamente non si segnalano persone rimaste ferite né intossicate, tanto che non è stato necessario l'intervento del personale paramedico del 118. Dopo che le fiamme sono state domate sono iniziati gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco, che dovranno cercare di capire cosa abbia causato il rogo. Il fuori programma per le quindici famiglie, costrette ad abbandonare le proprie case proprio il giorno di Capodanno, è durato per fortuna solo poco tempo.