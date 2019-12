in foto: Immagine di repertorio

Un Natale da dimenticare per i residenti del villaggio Aler di via Maineri a Soresina, nel Cremonese, a causa di un incendio che ha distrutto alcuni degli alloggi mettendo in pericolo la vita di diverse persone. Nello specifico una casa è andata completamente distrutta mentre altri due alloggi sono stati intaccati dalle fiamme e risultano al momento inagibili. L'allarme è scattato nel pomeriggio del 25 dicembre: sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco che hanno lavorato per tre ore per tentare di spegnere le fiamme che si sono propagate in tutto in tre appartamenti.

Una donna di 55 anni salvata da vicini

Stando a una prima ipotesi avanzata proprio dai pompieri sembra che il rogo sia nato in una delle cucine. A lanciare l'allarme sono stati proprio i residenti che si sono accorti del rogo che stava avanzando pericolosamente negli appartamenti. Una donna di 55 anni, residente proprio a Soresina, è stata salvata dl tempestivo intervento dei vicini: la donna stava infatti riposando in un'altra stanza, ignara della minaccia, quando alcuni vicini l'hanno svegliata, costringendola a lasciare in fretta e furia l'abitazione e mettendola così in salvo. I tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili e tre famiglie sono state costrette a trovare una sistemazione altrove.