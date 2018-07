in foto: Le immagini dello spaventoso incendio avvenuto a Bussero, nel territorio della Martesana.

Paura nella notte a Bussero, nel milanese: un grosso incendio è divampato all'interno di una ditta che si occupa della raccolta di materiale ferroso ed altro. Immediatamente sul posto sono giunti i vigili del fuoco domare le fiamme, ma l'operazione è durata diverse ore. Ignote al momento le cause dell'incendio e, soprattutto, l'esatta dinamica che ha causato l'innesco delle fiamme.

Tutto è accaduto stanotte, nelle ore che hanno accompagnato il passaggio da venerdì 27 a sabato 28 luglio: le fiamme sono divampate in uno stabilimento di Bussero, nel territorio della Martesana, nella zona nord-orientale del territorio milanese. Le fiamme si sono innalzate all'interno della ditta che si occupa, come detto, della raccolta di diversi materiali tra cui quello ferroso. Sul posto sono giunti in breve tempo gli automezzi dei vigili del fuoco, che con diverse squadre sono riusciti ad avere la meglio delle fiamme solo dopo un'operazione durata diverse ore e terminata solo alle prime luci dell'alba. Ancora da quantificare i danni, così come sono ancora da chiarire le cause di quanto accaduto.