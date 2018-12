in foto: Incendio alla fabbrica Green Farm di Senna Comasco – foto Vigili del fuoco

Incendio notturno all'azienda agricola Green Farm di Senna Comasco. Sul posto sono subito intervenute otto squadre di vigili del fuoco delle sedi di Cantù, Como, Erba e Lomazzo. I danni al capannone sono ingenti e i pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. Stando a quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato nella zona dove si trovavano le balle di fieno. Sul posto anche le forze dell'ordine, che dovranno accertare dinamica e cause esatte di quanto accaduto. Non si segnalano feriti.

La Green Farm, si legge sul sito dell'azienda agricola, è stata "fondata nel 1975, si estende per 60 ettari nel verde delle Prealpi lombarde. L'allevamento è costituito da bovini di razza frisona italiana e di razza jersey; più di 25 anni di presenza nel settore zootecnico, l'esperienza di tecnici qualificati e la Passione di chi ama il proprio lavoro hanno consentito di ottenere un prodotto di alta qualità".