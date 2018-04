Paura in serata a Parabiago, in provincia di Milano. Attorno alle 19.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un incendio è divampato per cause ancora da accertare all'interno di una pizzeria che si trova in via Monsignor Santini, la "Pizzeria dei portici". Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno domato in pochi minuti le fiamme. Il titolare della pizzeria, un ragazzo di 29 anni, è rimasto ferito: ha riportato ustioni di primo e secondo grado alle braccia ed è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza. Anche la moglie del pizzaiolo, una ragazza di 23 anni, è stata trasportata in ospedale: non avrebbe riportato conseguenze nel rogo ma, essendo incinta, è stata portata in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco indagano intanto sulle possibili cause del rogo: è probabile che le fiamme si siano propagate accidentalmente a causa del malfunzionamento di qualche apparecchiatura della pizzeria, che ha riportato notevoli danni. Non sono stati segnalati invece danni al palazzo che ospita la pizzeria, che come suggerisce il nome si trova sotto i portici di un edificio residenziale.