in foto: Foto di Local Team

Incendio in un palazzo di Arese, Comune di provincia di Milano. Le fiamme sono alte sopra il tetto dell'edificio. A fuoco le tegole. Così in un video come riporta Local Team. E' incorso l'intervento di spegnimento dei vigili del fuoco che stanno domando le fiamme in questo momento. Sul posto due macchine dei pompieri. Non è chiaro se all'interno dell'edificio ci siano persone intrappolate.