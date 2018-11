in foto: Incendio al deposito di materiale edile a Bollate (Foto: Vigili del fuoco)

Paura nella notte a Bollate, vicino Milano. Un incendio è divampato all'interno di un magazzino che si trova in via Silvio Pellico. Il deposito conteneva materiale edile come tubi e assi: all'interno si trovavano però anche alcune auto che sono state distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi: l'intervento dei pompieri, ancora in corso nella mattinata, è servito a evitare che il rogo si propagasse a un'abitazione adiacente al magazzino, i cui inquilini sono stati evacuati per precauzione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se il bilancio dei danni sembra essere abbastanza serio: oltre alle autovetture è infatti andato completamente distrutto anche il magazzino di materiale edile. Solo una volta che le operazioni dei vigili del fuoco saranno concluse si potrà fare una stima più precisa dei danni e indagare su cosa abbia provocato l'incendio: al momento tutte le ipotesi restano aperte.