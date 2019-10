in foto: (Immagine di repertorio)

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato ieri sera, sabato 26 ottobre, all'interno di un ex maneggio andato a fuoco a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. I vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta quando sono riusciti a domare l'incendio, che era divampato poco prima delle 19 nella struttura San Giorgio, che si trova in via Crema 129.

Il maneggio, abbandonato da tempo, è un riparo di fortuna per i senzatetto

Il maneggio è abbandonato da tempo ed era diventato un riparo di fortuna per i senza fissa dimora. Oltre ai mezzi dei vigili del fuoco, nell'ex maneggio alla periferia cittadina sono intervenuti i carabinieri e due mezzi del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare niente per salvare la vita all'uomo, il cui corpo era ormai carbonizzato. La vittima è un 74enne che era residente a Romano e che sembra trascorresse diverso tempo al maneggio: non sarebbe dunque uno dei senzatetto che dormivano all'interno di quelle ex stalle dei cavalli.

Il pubblico ministero di turno indaga sull'accaduto

Si dovrà adesso cercare di capire quali siano state le cause del rogo, se accidentali o dolose: anche per questo sul posto è intervenuto, assieme ai carabinieri del Nucleo operativo di Treviglio e del Reparto operativo di Bergamo, anche il pubblico ministero di turno, che dovrà cercare di ricostruire nel dettaglio cosa sia avvenuto nella serata di ieri: al momento tutte le ipotesi restano aperte.