Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Galbiate, in provincia di Lecco. Le fiamme sono partite attorno alle 14 nella ditta Corti Ortofrutta che si trova sulla strada per Colle Brianza. Non è ancora chiara la causa del rogo anche se pare esclusa la pista di un atto doloso: stando alle prime informazioni le fiamme si sarebbero sprigionate da un muletto che era in carica all'interno del capannone. Dal muletto le fiamme si sarebbero propagate a un altro mezzo e poi al capannone, rischiando di estendersi anche a un'abitazione annessa alla ditta di ortofrutta. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato questa evenienza. I pompieri hanno spento le fiamme e prestato soccorso a due donne di 74 e 76 anni, rimaste intossicate nel rogo. Le due anziane, che avevano respirato il fumo dell'incendio, sono state affidate a un'ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza e trasportate in codice verde all'ospedale di Lecco. Le loro condizioni non sono fortunatamente gravi.