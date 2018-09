in foto: L’incendio nel box in via Salutati a Milano (foto Vigili del fuoco)

Fumo e attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Milano, in zona Pagano. Un incendio è divampato all'interno di un box in via Coluccio Salutati, poco distante da corso Vercelli. Nel rogo diverse suppellettili che si trovavano nel garage sono andate distrutte dalle fiamme. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ha però evitato che le fiamme aggredissero tre moto che erano parcheggiate nel box. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: le fiamme sono state subito circoscritte e non si sono propagate ai box vicini. L'incendio è divampato in una rimessa al civico 2/a di via Coluccio Salutati, che ospita diversi box. Nella zona, residenziale, ci sono diversi palazzi storici, risalenti anche agli inizi del Novecento. Nelle vicinanze della rimessa si trovano anche diversi esercizi commerciali: un fruttivendolo, un negozio di coiffeur, un pub e un bar tabacchi molto frequentato. Resta da capire adesso quale sia stata la causa delle fiamme.