Due persone ustionate, in maniera per fortuna non grave, e 15 persone evacuate. Questo il bilancio di un incendio divampato nella notte in un bar del Pavese. L'episodio a Marcignago, poco prima dell'una di notte: nel bar, in via Umberto I, si trovavano in quel momento 13 persone, che sono state sorprese dalle fiamme, provocate a quanto pare da un corto circuito. Quasi tutti gli avventori del bar, uomini e donne di età compresa tra i 22 e gli 80 anni, sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite. Il titolare del locale e un cliente sono invece rimasti leggermente ustionati e sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Rozzano e al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118 – con quattro ambulanze e un'automedica – anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Pavia. I pompieri, che hanno spento l'incendio, hanno fatto evacuare in via precauzionale lo stabile in cui si trova il bar: 15 famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e potranno rientrarvi solo quando i vigili del fuoco ultimeranno gli accertamenti sull'edificio, volti ad accertare che l'incendio non abbia provocato danni strutturali. In corso anche i rilievi per capire cosa abbia provocato il corto circuito che ha causato l'incendio.