in foto: (archivio LaPresse)

Paura nella mattinata di oggi a Settimo Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo, per un principio di incendio che si è sviluppato all'interno di un'azienda chimica. Come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'incendio si è sviluppato attorno a mezzogiorno al civico 8 di via Albert Einstein, che corrisponde all'indirizzo della ditta "Axomatic". Si tratta di un'azienda attiva da circa 30 anni nei settori farmaceutico, chimico, alimentare e cosmetico: la ditta produce macchinari specifici come turboemulsori, mescolatori sottovuoto, macchine intubettatrici e linee di riempimento e chiusura di tubetti, come ad esempio quelli dei dentifrici, che vengono poi utilizzati da altre aziende.

Sul posto i vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni sarebbero stati proprio alcuni agenti chimici a reagire tra loro scatenando il principio di incendio: le fiamme sono però subito state spente dagli stessi operai che erano di turno. Sette di loro, come riporta l'Areu, sono però rimasti leggermente intossicati dal fumo che si è sviluppato nel rogo. Si tratta di uomini di età compresa tra i 19 e i 56 anni. Per sei di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti: sono finiti al San Carlo di Milano e al nosocomio di Rho. Il codice di ricovero è giallo, in quanto andrà appurata la natura delle sostanze respirate dagli operai. Nell'azienda intanto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho e i vigili del fuoco del comando centrale di via Messina: assieme a loro anche il gruppo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico e radiologico), che dovrà valutare l'eventuale dispersione nell'aria di sostanze nocive.