Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Milano, in via Vittani. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al sesto piano di un palazzo al civico 5. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno domato in pochi minuti il rogo e hanno fatto evacuare per precauzione una sessantina di famiglie. Fortunatamente nessuno, stando a quanto riferiscono i pompieri, è rimasto ferito: solo quattro persone risultano lievemente intossicate. Restano adesso da capire la cause che hanno provocato l'incendio, che è divampato in una zona – Quarto Oggiaro – poco distante da dove si trova il deposito dei rifiuti andato a fuoco domenica sera in via Chiasserini, in zona Bovisasca. Tra i due episodi non vi è alcun collegamento. Per i pompieri milanesi, in ogni caso, questi giorni non sono affatto tranquilli.