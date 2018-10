Incendio in un appartamento a Milano: disperso il cane della proprietaria

Incendio in un appartamento a Milano. Le fiamme sono divampate in un’abitazione al terzo piano di un palazzo in via Bari, alla Barona. Sconosciute le cause del rogo, che ha completamente distrutto l’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro automezzi: nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta, anche se il cane della proprietaria della casa risulta disperso.