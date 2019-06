in foto: Il veicolo in fiamme sulla Tangenziale Ovest, altezza Baggio a Milano.

Incendio in strada sulla Tangenziale Ovest all'altezza del quartiere Baggio a Milano, dove nel pomeriggio di oggi, martdi 11 giugno, una camion ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 16.30. Paura tra gli automobilisti in transito sul tratto di strada interessato al rogo, con traffico e lunghe code. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, con 2 automezzi. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare l'incendio. Disagi alla circolazione fino al termine dell'intervento.