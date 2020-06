Incendio in isola ecologica a Pavia: colonna di fumo nero, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Un incendio è divampato nella notte all’interno dell’isola ecologica di Montebellino, alla periferia di Pavia. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata e i vigili hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme. Sequestrata l’intera area della discarica, in fumo 250 metri cubi di rifiuti.