in foto: foto d’archivio

Luigi Aquilino, 83 anni, è morto nell'incendio scoppiato all'interno del suo appartamento in via Ghisleri a Cremona. Ignote, al momento, le cause del rogo divampato nell'abitazione in cui l'anziano viveva da solo. Definito dai vicini un accumulatore seriale, probabilmente le fiamme sono partite proprio da giornali e riviste accatastate dalla vittima in casa. L'appartamento, riferisce il quotidiano locale CremonaOggi, era utilizzato come magazzino proprio per accumulare materiali vari, non era quindi servito da utenze elettriche o di altro tipo e l'uomo vi aveva sistemato una brandina, per evenienza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale di Cremona. L'allarme è scattato intorno alle 13 di oggi. L'uomo è morto quasi sicuramente per intossicazione. Quando i pompieri sono intervenuti hanno trovato la vittima riversa a terra e le stanze completamente invase dal fumo, con le finestre completamente chiuse. Presenti grandi quantità di carta, plastica, pezzi di computer e materiale elettronico. Probabilmente, riporta sempre CremonaOggi, l'incendio è partito da una candela o da una sigaretta accesa in bagno o in corridoio.