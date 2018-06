Incendio all’alba in una ditta a Pozzo d’Adda: vigili del fuoco in azione

Incendio all’alba di oggi a Pozzo d’Adda, in provincia di Milano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti in una ditta in via Berlinguer: a prendere fuoco, per cause da accertare, è stato un filtro per la lavorazione dell’alluminio. Quattro i mezzi dei pompieri utilizzati per domare le fiamme: dopo circa un paio d’ore il rogo è stato spento. Non si segnalano feriti né intossicati.