in foto: Incendio a Sorico (Foto dei vigili del fuoco)

Vasto incendio nella notte a Sorico, in provincia di Como, dove il ristorante ‘La Puntina' è stato completamente distrutto dalle fiamme. E' successo intorno alle ore 21.40 di venerdì 16 novembre. Non è chiara l'origine del rogo ma il fuoco ha invaso l'intero edificio, divampando all'interno dei locali, fino al tetto, interamente dilaniato. Le immagini dei vigili del fuoco mostrano come le tegole e il rivestimento superiore della struttura siano state completamente danneggiate. Le fiamme si sono alzate verso il cielo e creato un bagliore incandescente. Sul posto i pompieri hanno lavorato duramente per domare il rogo, con tre squadre, due provenienti dal distaccamento di Morbegno e una dalla sede centrale di Sondrio, unitamente a tre squadre provenienti dal comando di Como. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 2 di questa notte. Gravi i danni provocati dalle fiamme.