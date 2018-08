in foto: Foto di repertorio

Paura nella notte a San Lorenzo di Parabiago, Comune della città metropolitana di Milano. Un vasto incendio è divampato intorno alle ore 23 di mercoledì 8 agosto in un calzaturificio in via Santorre di Santa Rosa, angolo Manara. Le fiamme e un alta colonna di fumo si sono alzate in cielo alte ed erano visibili anche da molto lontano, con un bagliore che squarciava il buio. I residenti si sono affacciati alle finestre e sono scesi in strada preoccupati. Ancora da accertare le dinamiche dell'accaduto per accertare se sia stato appiccato o scoppiato per cause accidentali.

Evacuata l'area

Sul posto, sono intervenuti vari mezzi dei vigili del fuoco di Legnano e di Rho con autobotti e autoscale che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. Presenti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118. L'area è stata evacuata per precauzione e messa in sicurezza, per evitare eventuali incidenti. Secondo quanto appreso al momento non risulterebbero feriti coinvolti nel rogo.