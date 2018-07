Incendio nella notte a Muggiano, quartiere situato nell'estrema periferia occidentale di Milano. Ad andare a fuoco, un deposito dell'Amsa, l'azienda milanese che si occupa della raccolta dei rifiuti. Le fiamme sono divampate in via Riccardo Lombardi 13. Secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, intorno alla mezzanotte, hanno bruciato oltre 200 tonnellate di materiale, provocando una grande nube nera e aria irrespirabile. Si tratta di un'area adibita a deposito per i rifiuti ingombranti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto: non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo e al momento non si esclude nessuna pista.

Sul posto sono intervenute otto squadre di pompieri che hanno lavorato a lungo con l'aiuto di autobotti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Allertato anche il personale sanitario del 118, ma fortunatamente non risultano feriti rimasti coinvolti nell'incendio. Avvisati anche la polizia locale e l'Arpa, dato che si è sviluppata anche una densa coltre di fumo che potrebbe essere a rischio di tossicità.