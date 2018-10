Devastante incendio quello che si è sviluppato nella serata di oggi, martedì 9 ottobre, a Cologno Monzese, nella provincia di Milano. Il rogo si è sviluppato all'interno del magazzino della Galvanica Ambrosiana, una ditta che si occupa di lavorazioni metalliche in viale Spagna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso: i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e un'ambulanza del 118, inviata a scopo precauzionale, oltre ai carabinieri di Sesto San Giovanni. L'incendio è stato dichiarato sotto controllo intorno alle 20.30 e, per fortuna, non ha causato né feriti né intossicati.

Il rogo, devastante, che ha mandato interamente in fumo il magazzino della ditta, ha però sprigionato una densa e alta colonna di fumo nero che ha invaso tutta la zona, costringendo gli abitanti a barricarsi in casa. Non è escluso, vista la natura dei materiali che tratta l'azienda, che la nube possa essere tossica: il personale di Ats e di Arpac è al lavoro per analizzare la qualità dell'aria. Pompieri e forze dell'ordine sono al lavoro, invece, per stabilire la natura del rogo, ancora sconosciuta.