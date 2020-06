in foto: La villetta andata a fuoco (foto VdF Milano)

Paura questa mattina a Casterno, piccola frazione di Robecco sul Naviglio dove un incendio si è sviluppato all'interno di una villetta in via Quadro Morione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno tentato di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona: un'operazione durata quasi un'ora e terminata intorno alle 12.30.

L'allarme è scattato poco dopo le 11 quando è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco nel piccolo comune in provincia di Milano a causa di un incendio propagatosi in un'abitazione: le fiamme stando a quanto si apprende sarebbero partite dal primo piano della casa, una villetta indipendente, per motivi ancora da chiarire. In poco tempo però il rogo ha praticamente distrutto la parte superiore della casa: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con cinque automezzi. I pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme ultimate intorno intorno alle 12.30. Secondo quanto riferito da Are, l'azienda regionale di emergenza urgenza, non ci sarebbero né feriti né intossicati: al momento dell'incendio non vi erano persone in casa. Restano da chiarire le cause dell'incendio che sarebbero partite dal primo piano: sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco nell'abitazione per ricostruire l'accaduto.