"Una serie di sfortunati eventi", come recita il titolo di una fortunata serie di romanzi per ragazzi (trasposti prima al cinema e poi televisione) quella accaduta a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, e che ha portato alla denuncia di un uomo di 51 anni. Un incidente davvero singolare quello occorso nella cittadina lombarda: l'uomo si trovava nella sua abitazione in via Dell'Acqua quando ha dato accidentalmente fuoco a un sacchetto; preso dal panico, ha lanciato l'oggetto, avvolto dalle fiamme, dalla finestra.

Il sacchetto ha colpito alcuni rifiuti che erano per strada, tra cui anche una tanica contenente del liquido infiammabile, che ha preso fuoco a contatto con le fiamme: a farne le spese un'auto parcheggiata, una Opel Zafira, che è stata completamente distrutta dall'incendio che ne è scaturito. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco di Legnano, che hanno domato prontamente le fiamme: per fortuna, nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto anche i carabinieri di Legnano che, una volta ricostruito l'accaduto, hanno denunciato il 51enne.