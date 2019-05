Ha dato fuoco all'abitazione di una ragazza, convinto che fosse quella dove abitava una donna con la quale aveva avuto una breve frequentazione e che aveva iniziato a perseguitare. Ma la sua vittima in realtà aveva da poco cambiato casa: e così, a subire l'attacco da parte dello stalker, è stata una ragazza di 25 anni completamente sconosciuta che ha rischiato serie conseguenze a causa delle manie ossessive dell'uomo.

Il protagonista in negativo della vicenda è un uomo di 55 anni di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il 55enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo una breve relazione con una donna aveva iniziato a perseguitarla per alcune settimane. Poi, lo scorso 17 maggio, la sua ossessione nei confronti della donna aveva raggiunto l'apice e l'uomo si era recato in quella che credeva essere la sua abitazione, un appartamento che però la sua vittima aveva lasciato da pochi giorni e nel quale era andata a vivere una ragazza di 25 anni completamente estranea alla vicenda. Il 55enne aveva dato fuoco all'abitazione: i carabinieri fortunatamente erano però intervenuti in soccorso della 25enne, uscita illesa, ma comprensibilmente spaventata dal rogo.

L'inchiesta dei militari della locale stazione dei carabinieri, ha portato al fermo dell'uomo dopo diversi giorni d'indagine. Il fatto che non esistesse nessun collegamento tra la 25enne e lo stalker, ha reso più complicato ricostruire cosa fosse accaduto e il reale obiettivo e movente dell'uomo, che ora si trova in carcere per rispondere delle accuse di stalking, minacce e incendio doloso.