in foto: Il mercato della Coldiretti di Campagna Amica a Roma

Inaugurerà il 9 novembre a Milano, in Via Friuli 10, nella zona di Porta Romana, il mercato agricolo coperto più grande della Lombardia, nato su iniziativa di Campagna Amica, la fondazione promossa da Coldiretti. La cerimonia inizierà alle 9,30 e saranno presenti diversi rappresentanti delle istituzioni, consumatori e agricoltori provenienti da diverse province lombarde: in programma anche attività per i bambini dedicate al tema dell’orto e show cooking dei "cuochi contadini". Il mercato, che si estende su circa mille metri quadri, sarà aperto per quattro giorni consecutivi a settimana, dal mercoledì al sabato dalle 8 alle 14."Si tratta del primo mercato agricolo che ospiterà oltre 40 produttori per una spesa dal contadino al consumatore cento per cento Made in Italy, con eccellenze di ogni genere – spiega Coldiretti – dall’ortofrutta all’olio, dai formaggi al pesce, dalla carne ai salumi, dal vino al pane, fino a riso, latte, burro, miele, confetture, farine, prodotti da forno, piante e fiori. E ci sarà spazio anche per particolarità come lo yogurt fresco, la cosmetica naturale, il galletto allo spiedo, la birra artigianale e l’agrigelato per la stagione estiva". Il farmers’ market di Campagna Amica di Porta Romana – conclude la Coldiretti – sarà animato anche da settimane a tema rivolte alle eccellenze enogastronomiche italiane e da eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni contadine, alla salute e ai consumi. Per tutti gli aggiornamenti e le novità è possibile seguire le pagine social “mercatoportaromana” su Facebook e Instagram.