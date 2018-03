A Tremosine sul Lago di Garda, provincia di Brescia, è stato messo in vendita un vecchio hotel ricco di fascino e di storia. Nelle stanze dell'albergo, infatti, soggiornò anche il famoso pittore viennese Gustav Klimt, autore di tanti capolavori, tra cui il celebre ‘Bacio'. Tra luglio e agosto del 1913 Klimt scelse l'Italia per le sue vacanze estive e soggiornò proprio nella struttura in vendita, che all'epoca si chiamava albergo Morandi. Ora l'immobile, tutto da ristrutturare e messo in vendita sul portale Immobiliare.it, si può acquistare al prezzo di 490mila euro. Le vacanze del celebre esponente della ‘Secessione viennese' sono ricordate con una targa commemorativa apposta all'entrata del palazzo. Al piano terra, si legge sul sito Immobiliare.it, troviamo una corte di ingresso e due unità commerciali sulla via pedonale più famosa e frequentata del paese; ai piani superiori c'è la possibilità di realizzare o due appartamenti singoli o camere da affittare come B&B oppure dependance di albergo. La struttura è grande 500 metri quadrati disposti su tre piani e 8 locali, più 3 bagni, cucina e angolo cottura.

Nei giorni trascorsi al Morandi Klimt ha realizzato opere come ‘Veduta di Malcesine', ‘La chiesa di Cassone' e ‘Il giardino italiano'. La leggenda vuole che le tele siano state dipinte usando un cannocchiale dal porto di Tremosine.